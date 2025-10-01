PSG shënon në sekondat e fundit ndaj Barcelonës dhe kalon në avantazh

Skuadra e Paris Saint Germain ka shënuar golin e dytë ndaj Barcelonës. Goncalo Ramos realizoi golin e dytë ndaj Barcelonës në minutat e fundit. Ramos realizoi pas asistimit të Hakimit.Rezultati aktual i takimit është 1-2. VIDEO

Sport

01/10/2025 22:54

Skuadra e Paris Saint Germain ka shënuar golin e dytë ndaj Barcelonës.

Goncalo Ramos realizoi golin e dytë ndaj Barcelonës në minutat e fundit.

Ramos realizoi pas asistimit të Hakimit.Rezultati aktual i takimit është 1-2.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2025

19 vjeçari i Parisit e tregon veten ndaj Barcelonës, shokon me...

October 1, 2025

Barcelona përpara, Torres i pandashëm – i shënon gol të bukur Parisit

October 1, 2025

Serie A publikon një video të Zhegrovës duke i “trullosur” kundërshtarët...

October 1, 2025

PSG starton me dy juniorë ndaj Barcelonës

October 1, 2025

Berat Gjimshiti e shkruan historinë shqiptare në Ligën e Kampionëve

October 1, 2025

Trajneri i Sllovenisë: Nëse duam më shumë në këto kualifikime, duhet...

Lajme të fundit

Pas lirimit, Buta po qëndron me vajzën

IKShPK bëhet rozë në muajin kundër kancerit të gjirit

Komuniteti serb në Kosovë kërkon pezullimin e zbatimit...

Kërkesa e BE-së për formimin e institucioneve, Tahiri:...