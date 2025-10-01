PSG shënon në sekondat e fundit ndaj Barcelonës dhe kalon në avantazh
Skuadra e Paris Saint Germain ka shënuar golin e dytë ndaj Barcelonës. Goncalo Ramos realizoi golin e dytë ndaj Barcelonës në minutat e fundit. Ramos realizoi pas asistimit të Hakimit.Rezultati aktual i takimit është 1-2. VIDEO
