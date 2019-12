PSG në stil kampioni, demolon St Etiennen

Paris Saint-Germain e ka mposhtu St Etiennen me rezultat 4-0 në kuadër të javës së 18-të në Ligue 1.

Pas vetëm nëntë minutash lojë, parisienët kaluan në epërsi me golin e Leandro Paredes.

Më pas, vendasit mbetën me një lojtar më pak në fushë, pasi Jean-Eudes Aholou u përjashtua nga loja me karton të kuq, shkaku i ndërhyrjes së palejueshme.

PSG e shfrytëzoi mjaftë mirë këtë shpërqendrim të Etiennes dhe dyfishoi epërsinë me anë të Kylian Mbappes (43′) me një asistim të Neymarit.

Pjesa e parë përfundoi me këtë rezultat, ndërsa sulmuesi brazilian dështoi të trefishonte epërsinë, shkaku që humbi penalltinë në minutën e 62-të.

Ishte Mauro Icardi (72′), ai që e e shënoi golin e tretë për kampionin në fuqi të Ligue 1, derisa Mbppe (89′) shënoi golin e dytë personal në ndeshje, për ta vulosur kështu fitoren e tyre.

Pas javës së 18-të, PSG vazhdon të jetë lider me 42 pikë, ndërsa në javën e 19-të do të takohet me Amiensin.