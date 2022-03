PSG në garë për Araujo

Rinovimi i Ronald Araujo me Barcelonën ende nuk po arrihet. Qendërmbrojtësi është njëri nga yjet e ‘Blaugrana’, por ai kërkon ta trajtojnë si të tillë.

Kontrata aktuale e tij skadon në qershor të vitit 2023, nëse nuk arrihet marrëveshje, ai pritet të largohet nga ‘Camp Nou’, shkruan lajmi.net.

Shumë ekipe janë pas tij, së fundmi në garë u shtua edhe Paris Saint Germain.

Parisienët janë të zhgënjyer me formën e transferimit të tyre të fundit, Sergio Ramos dhe po kërkojnë një lojtar tjetër. Opsioni i tyre është lojtari i Barcelonës, Ronald Araujo.

Mbetet të shihet nëse uruguaiani do arrijë marrëveshjen me ekipin e tij, apo do transferohet drejt njërës nga shumë skuadra të cilat e kërkojnë./Lajmi.net/