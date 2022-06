PSG kërkon ndihmë nga Jorge Mendes për shitjen e Icardit

Paris Saint Germain duan me çdo kusht ta shesin Mauro Icardin.

Icardi ka kontratë me PSG deri në vitin 2024, por pritet të largohet më herët.

Klubi parisien nuk duken të kënaqur me formën e tij, andaj me shumë gjasë sezonin e ardhshëm nuk do të jetë në ‘Parc des Princes’.

Sipas ‘Corriere dello Sport’, PSG kanë kërkuar ndihmë nga Jorge Mendes për ta larguar argjentinasin nga klubi. përcjell lajmi.net.

Konkretisht, ata duan që ai ta çojnë sulmuesin te Wolverhampton, një klub ku agjenti portugez ka shumë ndikim dhe ku mund të plotësojnë kërkesat e Icardit për paga.

Mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e ish-sulmuesit të Inter./Lajmi.net/