PSG ‘e falë’ Messin, nesër do të luajë titullar Leo Messi do jetë me ekipin e Paris Saint Germian në ndeshjen e nesërme. Gjiganti francez si duket i ka rënë pishman për dënimin e argjentinasi, pasi nesër ndaj Ajacios në Ligue 1, do e nis ndeshjen nga fillimi. Kështu ka deklaruar trajneri i klubit, Christophe Galtier, i cili tha se ai është stërvitur në…