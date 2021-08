PSG afër mbylljes së marrëveshjes për transferimin e Messit

Lionel Messi është shumë afër të transferohet tek Paris Saint Germain pas largimit nga Barcelona.

Sipas gazetarit italian, Fabrizio Romano, Paris Saint Germain është shumë afër ta transferojë Lionel Messin dhe marrëveshja është në fazën përfundimtare, transmeton lajmi.net.

Në fakt, PSG-ja po shtyn dhe po punon për ta finalizuar marrëveshjen në orët e ardhshme, ndërsa për ofertën e Barcelonës nuk ka ndonjë konfirmim se është e vërtetë.

Këtë e konfirmuan edhe gazetarët spanjollë, por edhe Romano tregon se nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe transferimi i Messit tek PSG-ja duket i paevitueshëm./Lajmi.net/

Leo Messi. Negotiations ongoing with Paris Saint-Germain to reach the agreement, some details/clauses still to be sorted. PSG are pushing as they want to complete Messi deal as soon as possible. 🔴🇦🇷 #Messi

There’s currently no confirmation from all parties about Barça new bid. pic.twitter.com/YFagUVntJA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021