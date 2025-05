Pse ushtrimi ‘Defender Europe 25’ është i rëndësishëm për Kosovën, flet koloneli në pension i FSK-së

Koloneli në pension i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), Afrim Veseli, ka deklaruar se ushtrimi ushtarak fushor “Defender Europe 2025” përbën një “ditë të madhe” jo vetëm për ushtrinë, por edhe për qytetarët e Kosovës.

“Ditë e madhe për Kosovën. Ditë të tilla të lumtura kemi pasur pak kohët e fundit, pa dallim etnie. Edhe Kosova është pjesë e një ushtrimi të madh ushtarak që po zhvillohet në territorin e saj dhe me ushtrinë e saj. Kur përmendet NATO-ja dhe Ushtria e SHBA-së, përmenden forcat që mbrojnë lirinë dhe demokracinë në botë. Nuk ka dëshmitarë më të mëdhenj se Kosova dhe qytetarët e saj, duke rikujtuar ndërhyrjen e NATO-s dhe SHBA-ve në kohën kur ishim përballë shfarosjes dhe gjenocidit”, theksoi Veseli në TV Dukagjini.

Ai kujtoi edhe përjashtimin e FSK-së nga ushtrimi “Defender Europe 2023”, duke e cilësuar atë si një “dënim politik” për zhvillimet e brendshme në vend.

“Pavarësisht ‘lojërave politike’ që kanë ndodhur, FSK-ja ka mbetur partner besnik i SHBA-ve dhe ushtrisë amerikane. Që nga themelimi i saj më 2009, Ushtria Amerikane ka qenë mbështetëse e palëkundur e FSK-së dhe ka hapur dyer në aspektin ushtarak dhe diplomatik”.

Ushtrimi “Defender Europe 2025” ka nisur zyrtarisht sot dhe Kosova është një nga 18 shtetet pritëse. Ky është ushtrimi më i madh shumëkombësh i organizuar ndonjëherë në territorin e Kosovës.

Nën drejtimin e Komandës së Ushtrisë Amerikane për Evropë dhe Afrikë, në këtë stërvitje pritet të marrin pjesë rreth 25 mijë trupa nga 29 vende aleate dhe partnere të NATO-s.

Forca e Sigurisë së Kosovës do të bashkëpunojë me ushtritë e vendeve pjesëmarrëse në operacione simuluese mbrojtëse, sulmuese dhe të stabilitetit. Pjesëmarrja e FSK-së në këtë ushtrim do të jetë me rreth 1,000 pjesëtarë, të dislokuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Kroaci.

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, tha gjatë ditës se ky ushtrim dëshmon besimin që Shtetet e Bashkuara kanë në institucionet e Kosovës.

“Këtë vit, për herë të parë, në aeroportin e Gjakovës është vendosur komanda taktike e Divizionit të 8-të të këmbësorisë amerikane, e cila do të udhëheqë të gjitha brigadat që do të kryejnë stërvitje në Ballkan. Kjo është dëshmi e besimit që SHBA-të kanë në shtetin e Kosovës dhe në kapacitetet tona organizative”.

Ai njoftoi gjithashtu se më 13 qershor në Pentagon do të nënshkruhet marrëveshja kornizë e mbrojtjes mes Kosovës dhe SHBA-ve, e para e këtij niveli.

“Mbajtja e këtij ushtrimi në Kosovë është një mesazh politik se vendi ynë është një shtet i qëndrueshëm dhe i denjë, i gatshëm të kontribuojë për paqen rajonale dhe globale.”

Stërvitja “Defender Europe 2025” në Kosovë do të zhvillohet nga 26 maji deri më 9 qershor, kryesisht në pjesën perëndimore të vendit.