Pse shumë burra nuk duan t’i bëjnë marrëdhëniet e tyre publike

Para se të supozoni se kjo është e motivuar negativisht, dijeni se gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken, transmeton lajmi.net.

Ndër arsyet pse ata pëlqejnë t’i mbajnë marrëdhëniet e tyre më private mund të jetë shqetësimi për miqtë dhe familjen dhe nevoja për t’i bërë të gjithë të lumtur.

Ai nuk do që miqtë e ndërsjellë të dinë ende për të.

Shumë djem nuk duan të ngacmohen nga mendimet e të tjerëve. Kur bëhet fjalë për miqtë e ndërsjellë të një çifti, ata mund të fillojnë të bëjnë shumë pyetje për gjëra private që mund të përfundojnë duke mërzitur të dy partnerët në marrëdhënie.

Mënyra më e mirë për të trajtuar situatën është të jesh i durueshëm dhe të presësh pak para se t’i tregosh ndokujt për marrëdhënien dhe ta njoftosh kur gjërat ndjehen më serioze.

Ai është i shqetësuar për miratimin e familjes së tij.

Nëse ai vjen nga një familje tradicionale ose ka prindër që kanë ide shumë të sakta se me kë duhet të lidhej, ai mund të dëshirojë të presë para se t’u tregojë atyre për marrëdhëniet.

Komunikimi është thelbësor në këto raste: përpiquni të gjeni mënyrën e duhur për t’iu qasur familjes dhe për të kuptuar vizionin e tyre.

Ai mendon se marrëdhënia është më interesante nëse është sekret.

Është me të vërtetë e zakonshme midis djemve të mendosh se një ajër misteri do ta bëjë marrëdhënien më emocionuese dhe të nxehtë.

Mund të jetë një mënyrë për të shijuar gjërat edhe më shumë për një kohë!

Ai nuk është i sigurt për ndjenjat e tij.

Burrat mund të jenë po aq të pasigurt sa gratë, veçanërisht kur bëhet fjalë për ndjenjat dhe marrëdhëniet e reja.

Ai mund të dëshirojë të shohë se ku shkojnë gjërat përpara se t’ia njoftojnë botës.

Koha është e rëndësishme: ai do të kuptojë mjaft shpejt nëse është dashuri e vërtetë apo jo.

Nëse ata ishin miq në fillim dhe pastaj bëheshin çift pa i thënë askujt, ai mund të shqetësohej për mënyrën sesi kjo do të ndikojë në marrëdhëniet e brendshme brenda grupit të miqve.

Ai sapo i dha fund një marrëdhënieje tjetër dhe është shumë shpejt.

Nëse ky është rasti, mund të ketë më shumë se një arsye specifike pse ai dëshiron ta mbajë sekret marrëdhënien:

Ai nuk dëshiron të lëndojë ndjenjat e tij të dikurshme pasi ato sapo u shpërthyen.

Ai dëshiron të mbrojë të dashurën e tij aktuale nga çdo negativitet.

Ai ende mund të ketë ndjenja për ish të dashurën dhe mendon se ata ndoshta mund të kthehen së bashku në të ardhmen e afërt.

Në këtë lloj situate, mënyra më e mirë për të trajtuar gjërat është të hetoni arsyetimin e tij me kujdes pa e ushtruar presion mbi të.

Ai ka frikë se dikush mund të vjedhë të dashurën e tij.

Një nga arsyet e fshehtësisë së tij mund të jetë xhelozia, transmeton lajmi.net. Nëse një djalë është me të vërtetë në të dashurën e tij, ai mund të mendojë se disa nga miqtë e tij mund ta vidhnin.

Besimi është një element i rëndësishëm i një marrëdhënieje. Ai duhet të jetë i sigurt se është i vetmi për këtë vajzë, dhe vetëm atëherë ai do t’i “bërtasë botës”.

Dikush në grupin e tij të miqve ka ndjenja për të.

Kjo mund të ndodhë në çdo grup, një mik mund të zhvillojë ndjenja pa u kthyer në përgjigje. Kjo shumë mirë mund të jetë një arsye që një djalë të dëshirojë të jetë më privat në lidhje me një marrëdhënie sa të mos prishë ekuilibrin e grupit ose të dëmtojë shumë mikun.

Nëse marrëdhënia është serioze, kur të vijë koha, ai do të jetë i hapur për të me të gjithë miqtë e tij dhe nuk do të ketë asnjë problem.

Ai nuk dëshiron të dëgjojë mendimet e njerëzve të tjerë për të.

Disa djem janë me të vërtetë privatë dhe nuk kujdesen për gjykimin dhe mendimet e njerëzve të tjerë. Ata mendojnë se mënyra më e mirë për të trajtuar marrëdhëniet është ta mbash atë private për të shmangur bisedat dhe diskutimet e panevojshme.

Në këtë rast, ai mund të mos jetë plotësisht i gabuar, privatësia është një pjesë e rëndësishme e një marrëdhënieje. Për këtë arsye, ndoshta gjëja e duhur për të bërë do të ishte thjesht t’i thuash miqve të ngushtë dhe anëtarëve të familjes.

Ai ka frikë të prishë reputacionin e tij.

Pamja publike është e rëndësishme për shumicën e burrave, veçanërisht për ata që kanë një karrierë të spikatur ose që janë të njohura.

Nga këndvështrimi i femrës, kjo mund të duket si marrëzi, por vajzat duhet të përpiqen ta kuptojnë këtë arsyetim dhe të kuptojnë se nëse marrëdhënia është serioze, nuk ka nevojë të fshihet. /Lajmi.net/