Pse SHBA s’po e cakton ambasadorin në Kosovë?
Ekspertët vlerësojnë se raportet e ftohura mes Kosovës dhe SHBA-së si dhe mungesa e prioritizimit të Kosovës në politikën e jashtme amerikane, mund të kenë shtyrë edhe më tej procesin. Kanë kaluar gati 365 ditë që kur pozita e Ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë është vakante. Administrata e Donald Trump nuk e ka…
Kanë kaluar gati 365 ditë që kur pozita e Ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë është vakante.
Administrata e Donald Trump nuk e ka caktuar ende përfaqësuesin e saj të ri në Prishtinë – një vonesë që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, SHBA-ja ka emëruar gjashtë ambasadorë në vend, dhe procesi i emërimit ka zgjatur mesatarisht katër muaj. Përveç rastit kur Departamentit Amerikan të Shtetit i janë dashur tetë muaj për të zëvendësuar Christopher Dell me Tracey Ann Jacobson.
Albanian Post për këtë çështje ka kontaktuar Departamentin Amerikan të Shtetit në prill të këtij viti, por që nga ajo kohë e deri më sot nuk ka pranuar një përgjigje.
Megjithatë ish-zyrtar të lartë të DASH-it thanë për Albanian Post se vonesat në emërimet diplomatike nga administrata Trump nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht tensione në marrëdhëniet SHBA–Kosovë.
Sipas ish-Ndihmës Sekretarit Amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Daniel Fried, zvarritje të njëjta ka edhe për shtete të tjera.
“Administrata e Trump ka qenë e ngadalshme në emërimin e zyrtarëve të lartë, përfshirë ambasadorët. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ka probleme në marrëdhëniet dypalëshe”, tha ai për Albanian Post.
E për ish-zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Jonathan Moore, edhe pse mungojn ende emërimi i një ambasadori në Kosovë, diplomatë të angazhaur ambasadë po e mbajnë funksionale dhe efektive punën e institucionit.
“Ambasada e SHBA-së ka diplomatë shumë profesionistë dhe efektivë, të cilët angazhohen drejtpërdrejt me Uashingtonin për çështje të politikës. Vetëm tetë muaj pas fillimit të kësaj periudhe, ka shumë vende ku ende nuk ka kandidatë për ambasador”, potencon ai për AP.
Në anën tjetër, analisti politik, Petrit Zogaj, lexon në tre mënyra këtë situatë.
“E para, e gjithë procedura për emërimet e reja në Departament të Shtetit, e që vijnë direkt nga Presidenti amerikan, më pas me konfirmim të Senatit, është e gjitha çështje formale dhe se nuk tregohet ndonjë rëndësi në renditje të tyre. E dyta, ekziston mundësia që shtetet pritëse, kanë organizuar një lobim paraprak që procedura e emërimit dhe të konfirmimit të ambasadorit amerikan të jetë më e shpejt”, shpjegon ai për Albanian Post
“E treta, shteti amerikanë, në bazë të një analize të mirëmenduar për orientimin strategjik në politikën e jashtme, të ketë prioritete specifike dhe shpejtësi të ndryshme për shtete të ndryshme për caktimin e ambasadorëve”, shton ai.
Në këtë situatë, sipas Zogajt, mund të ketë ndikuar edhe raportet e Qeverinë në detyrë të Kosovës me Administratën e Joe Biden.
“Mungesa e besimit, premtimet e thyera të Qeverisë së Kosovës, që SHBA-ja nuk do të befasohet me veprimet e saj në veri, pastaj neglizhimi i dialogut, ka bërë që administrata Biden të hiqte dorë pothuajse në tërësi nga komunikimi me Prishtinën”.
Andaj, beson ai, Kosovës tash me Administratën Trump i duhet shumë përpjekje për ta rikthyer besimin e humbur.
“Presidenti Trump nuk do ta ketë as energjinë e as durimin që të merret me teket e Prishtinës për çështjet e brendshme e as për ato të jashtme. Në këtë kuptim, nuk do të befasohesha aspak nëse SHBA-ja nuk do ta ketë fare prioritet caktimin e ambasadorit të saj në Kosovë edhe për një periudhë kohore”, ka shtuar Zogaj.
Përfundimisht, vakanca e zgjatur e ambasadorit amerikan në Kosovë pasqyron më shumë ritmet e ngadalta të emërimeve diplomatike të administratës Trump sesa sinjale të drejtpërdrejta politike ndaj Prishtinës. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se raportet e ftohura mes Kosovës dhe SHBA-së si dhe mungesa e prioritizimit të Kosovës në politikën e jashtme amerikane, mund të kenë shtyrë edhe më tej procesin. Në këtë kontekst, Kosova përballet me një sfidë të re: rikthimin e besimit dhe rëndësisë së saj në agjendën e Uashingtonit.