​Pse SHBA hodhi poshtë planin e Polonisë për aeroplanët luftarakë në Ukrainë

Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin i tha ministrit polak të Mbrojtjes, se SHBA-ja nuk e mbështet transferimin e aeroplanëve luftarakë MiG-29 te forcat ajrore të Ukrainës “në këtë kohë”, tha sekretari i shtypit i Pentagonit, John Kirby, qoftë nga Polonia duke i transferuar ato në Ukraina me mbushjen e flotës së Polonisë nga SHBA ose duke transferuar MiG-29 të Polonisë në SHBA për t’ia dhënë më pas Ukrainës.

“Austin theksoi se ne nuk mbështesim transferimin e aeroplanëve luftarakë shtesë në forcat ajrore ukrainase në këtë kohë, dhe për këtë arsye nuk kemi dëshirë t’i shohim as nën mbajtjen tonë,” tha Kirby.

Komentet e tij vijnë një ditë pasi SHBA refuzoi një propozim nga Polonia për të dërguar aeroplanë luftarakë të epokës sovjetike në Ukrainë përmes një baze ajrore SHBA-NATO në Gjermani.

SHBA dhe NATO duan të ndihmojnë Ukrainën të mbrohet kundër trupave ruse që pushtojnë vendin, por gjithashtu të shmangin tërheqjen në një luftë të drejtpërdrejtë me Rusinë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i ka kërkuar Perëndimit aeroplanë luftarakë MiG-29, të cilët u përdorën gjatë Luftës së Ftohtë dhe që pilotët ukrainas ishin trajnuar për t’i përdorur, për të mbajtur kontrollin e qiejve në vendin e tij, pasi ai mbetet nën sulm nga Rusia.

Kërkesa tjetër e Zelensky për ndihmë në krijimin e një zone të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë është refuzuar nga SHBA dhe aleanca, të cilët e shohin atë si një lëvizje që do t’i vinte drejtpërdrejt kundër Rusisë. Presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar gjithashtu se do t’i konsideronte vendet që vendosin një zonë ndalim-fluturimi “si pjesëmarrës në një konflikt ushtarak”.

Me një zonë ndalim-fluturimi jashtë tryezës, SHBA-ja ka peshuar opsionin për të ofruar mbështetje për ushtrinë ukrainase duke ndihmuar në lehtësimin e dërgimit të aeroplanëve luftarakë polakë në Ukrainë. Por është dëshmuar se është një çështje e mprehtë politike dhe objektiv i ndërlikuar logjistik.

Pentagoni thotë se propozimi polak për transferimin e aeroplanëve në SHBA për t’i dhënë Ukrainës nuk është “i pranueshëm”

Gjatë fundjavës, SHBA tha se ishte në diskutime me Poloninë për një marrëveshje të mundshme në të cilën Polonia do të furnizonte Ukrainën me aeroplanë luftarakë MiG-29 që Ukraina ka kërkuar, dhe SHBA-të më pas do t’i siguronin Polonisë F-16 amerikanë.

Polonia, megjithatë, të martën e “zuri” SHBA-në në befasi dhe ofroi të vendoste të gjithë aeroplanët e saj luftarakë MiG-29 për të ndihmuar Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë, por duke i dërguar fillimisht aeroplanët në bazën ajrore amerikane Ramstein në Gjermani, gjithashtu një vend i NATO-s.

Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së e hodhi poshtë propozimin si të paqëndrueshëm dhe e konsideroi atë shumë të rrezikshëm.

“Perspektiva e aeroplanëve luftarakë “në dispozicion të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës” që nisen nga një bazë e SHBA/NATO-s në Gjermani për të fluturuar në hapësirën ajrore që kontestohet me Rusinë mbi Ukrainën ngre shqetësime serioze për të gjithë aleancën e NATO-s”, tha Kirby.

Zyrtarët amerikanë e përshkruan çështjen për CNN si të dyfishtë: një problem logjistik për dërgimin e aeroplanëve në Ukrainë dhe një problem politik të shmangies së përshkallëzimit me Rusinë. Zyrtarët e SHBA-së e përshkruan planin polak si një dështim për t’i trajtuar në mënyrë adekuate të dyja.

Anëtarët e NATO-s kanë shprehur shqetësime se ofrimi i aeroplanëve luftarakë për Ukrainën, edhe nëse bëhet në mënyrë dypalëshe, mund të perceptohet nga Rusia si aleanca që përfshihet drejtpërdrejt në luftë, thanë diplomatët e NATO-s për CNN.

Polonia, një anëtare e NATO-s dhe fqinje e Ukrainës, ka qenë gjithashtu e shqetësuar për rreziqet e ndarjes së aeroplanëve luftarakë me Ukrainën, pasi ata nuk duan të bëhen palë në luftë dhe të përshkallëzojnë situatën përgjatë kufirit të tyre, thanë zyrtarët polakë për CNN.

Nëse një sulm rus shtrihet në një nga vendet kufitare të NATO-s, ai mund të shkaktojë nenin 5 të traktatit themelues të NATO-s, i cili është parimi që një sulm ndaj një anëtari të aleancës është një sulm ndaj të gjithë anëtarëve.

Nëse thirret neni 5, SHBA-ja dhe anëtarët e tjerë të NATO-s do të detyrohen të sigurojnë burime për të mbrojtur një anëtar tjetër të NATO-s dhe mund të përfshihen drejtpërdrejt në konfliktin Ukrainë-Rusi.

Përpara se Kirby të deklaronte se Pentagoni është fuqimisht kundër propozimit të Polonisë të mërkurën pasdite, zyrtarë të lartë të administratës i thanë CNN se SHBA po vazhdon të konsultohet me Poloninë dhe aleatët e tjerë të NATO-s për mundësinë e sigurimit të aeroplanëve luftarakë për Ukrainën.

Zyrtarët amerikanë dhe polakë kanë zhvilluar një “një numër bisedash” që kur Shtëpia e Bardhë u zu në befasi nga deklarata e Varshavës, tha një zyrtar i administratës amerikane për CNN, duke shtuar se marrëdhënia midis dy vendeve mbetet e fortë pavarësisht mosmarrëveshjes.

Në udhëtim është edhe nënpresidentja e SHBA-së, Kamala Harris në Poloni këtë javë dhe pritet të diskutohet për këtë çështje.

Zyrtarët amerikanë i thanë gjithashtu CNN se ata nuk besojnë se episodi përjashton arritjen e një lloj marrëveshjeje që do të lejonte aeroplanët të shkonin në Ukrainë.

Deri më tani, megjithatë, nuk ka zgjidhje të menjëhershme të dukshme për SHBA-në për të lehtësuar dërgimin e aeroplanëve në Ukrainë që nga refuzimi i ofertës së Polonisë.

Ndryshe, SHBA e ka bërë të qartë se dërgimi i aeroplanëve në Ukrainë është një “vendim sovran” që Polonia duhet të merr, por ka qenë e gatshme të ndihmojë në zgjidhjen e sfidave.

Përveç “moçalit” politik, ka sfida logjistike me dërgimin e aeroplanëve luftarakë në Ukrainë që aleatët e SHBA-së dhe NATO-s të punojnë ende.

“Sekretari Austin, kryetari Milley dhe anëtarët e Departamentit tonë të Mbrojtjes janë në kontakt me homologët ukrainas, homologët e NATO-s, duke diskutuar se cilat janë sfidat e qarta logjistike këtu,” tha sot sekretarja e shtypit pranë Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki.

Psaki përmendi disa nga sfidat logjistike dhe operacionale: futja e avionëve në Ukrainë në një mënyrë që nuk është shkallëzuese, potencialisht që duhet t’i shkëputë avionët dhe t’i bashkojë ato, dhe të sigurojë lëvizjen e sigurt të aeroplanëve në mes të një lufte.

Ajo më vonë e quajti atë një “blloqe serioze logjistike”, duke thënë se diskutimet mbi këtë çështje janë në vazhdim.

“Pyetjet e hapura përfshijnë se si do të zhvendoseshin aeroplanët nga Polonia në Ukrainë dhe numrin e pilotëve ukrainas të disponueshëm”, tha ambasadorja e SHBA-së në NATO Julianne Smith për CNN të hënën.

Një ide e përhapur fillimisht ishte se ukrainasit do të udhëtonin në Poloni për të marrë aeroplanët luftarakë dhe për t’i fluturuar në hapësirën ajrore të rrezikshme të Ukrainës, për të cilën zyrtarët amerikanë thonë se mbetet e kontestuar.

Ukraina në fund të muajit të kaluar bëri një kërkesë për MiG-29 në Poloni, Sllovaki dhe Bullgari, dhe Zelensky të shtunën në një telefonatë me ligjvënësit amerikanë u lut për ndihmën e SHBA-së për dërgimin e aeroplanëve luftarakë në vendin e tij.

Disa nga vendet dukej se kishin gatishmëri për ta konsideruar këtë veprim përpara se Polonia të ofronte dërgimin e MiG-19-ve të tyre. Që nga e mërkura, zyrtarët amerikanë nuk po përjashtojnë bisedimet me këto tri vende të tjera evropiane, pasi ata kërkojnë një mënyrë për të dërguar aeroplanët luftarakë në Ukrainë.