Pse nuk duhet ta lëmë derën e dhomës së gjumit të hapur natën

Ka disa arsye pse duhet ta bëjmë mbylljen e derës natën një zakon, më e rëndësishmja që mund të rrezikojë sigurinë tonë, transmeton lajmi.net.

Do të keni një shans më të mirë për të mbijetuar nga një zjarr.

Nëse lini derën tuaj të dhomës së gjumit të hapur kur shkoni për të fjetur dhe ka një zjarr, ajo mund të përhapet më shpejt në dhomën tuaj.

Një derë e mbyllur do t’ju japë më shumë kohë për të vepruar dhe shpëtuar veten nga zjarri. Përveç kësaj, tymi toksik nuk do të përhapet aq lehtë.

Ajo bllokon zhurmën dhe do t’ju japë një gjumë më të shëndoshë.

Nëse jetoni në një mjedis të zhurmshëm dhe jeni një gjumë i lehtë, me siguri keni një kohë të vështirë të bini në gjumë.

Pra, kjo do të thotë që mbyllja e derës është një zgjedhje e shkëlqyeshme, edhe nëse nuk jeni mësuar me të.

Kjo rrit shanset tuaja për të reaguar më shpejt në rast të vjedhjeve.

Një derë e mbyllur ose, edhe më mirë, e mbyllur në dhomë gjumi mund t’ju japë një mundësi për të vepruar nëse dëgjoni se dikush është futur në shtëpinë tuaj ose është gati.

Kjo gjithashtu do t’ju lejojë të qëndroni më të sigurt ndërsa prisni që policia të arrijë dhe t’ju shpëtojë.

Sipas Feng Shui, një derë e mbyllur mban energji pozitive brenda.

Një nga parimet e Feng Shui në lidhje me dhomat e gjumit është të shmangni gjumin me një derë të hapur. Kjo për shkak se e gjithë energjia pozitive në dhomë mund të shpëtojë.

Ajo hap dhomën tuaj në chi negativ. Mbyllja e tij do të parandalojë këtë dhe do t’ju japë një ndjenjë të sigurisë. Do të keni gjithashtu një mendje më të qetë. /Lajmi.net/