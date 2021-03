Pse mund të ndjeni sikur ju zë “rryma” kur prekni dikë

Atomet në trupin tonë kanë energji pozitive, negative dhe neutrale

Çdo gjë rreth nesh përbëhet nga atome dhe, natyrisht, kjo përfshin edhe trupin e njeriut. Atomet, nga ana tjetër, janë bërë nga protone, elektrone dhe neutrone. Secila prej tyre ka një ngarkesë pozitive, negative ose neutrale, përkatësisht. Dhe ndërsa atomet në përgjithësi kanë një numër disi të qëndrueshëm të këtyre 3 llojeve të grimcave, elektronet priren të udhëtojnë nga një vend në tjetrin gjatë gjithë kohës. Kjo do të thotë që ata mund të lëvizin nga orenditë tona te rrobat, dhe prej andej te shpatulla e një kolegu kur i përshëndesim apo u japim një përplasje mbi supe ose një shtrëngim duarsh.

Energjia elektrike statike është ajo që ndodh kur energjia negative nuk është e ekuilibruar

Kur ka një mungesë ekuilibri midis elektroneve dhe protoneve, ose me fjalë të tjera, një çekuilibër të energjisë negative dhe pozitive, krijohet diçka së cilës shkencëtarët i referohen si “elektricitet statik”. Pavarësisht nga emri i saj i komplikuar, ju ndoshta keni krijuar vetë energji elektrike statike. Për shembull, nëse jeni duke fërkuar flokët me një tullumbace, në të vërtetë – po “merrni” disa elektrone më shumë se ato që keni pasur më parë. Sidoqoftë, nëse pak më vonë, i afroheni një objekti të ngarkuar pozitivisht, mendoni, për shembull, për një objekt metalik ose diçka tjetër të bërë nga një material përçues, ju ndoshta do të ndjeni një goditje të vogël elektrike. Këto janë elektronet që lëvizin nga një vend në tjetrin, duke u përpjekur të rimarrin ekuilibrin.

Goditjet e vogla elektrike janë më të zakonshme kur koha është e ftohtë dhe e thatë

Gjatë dimrit, ose në pjesë të botës ku klima është veçanërisht e thatë dhe e ftohtë, elektriciteti statik mund të jetë më i shpeshtë. Kjo për faktin se ajri i lagësht në të vërtetë është një përcjellës natyral, i cili, mund të ndihmojë në shmangien e shkarkimeve më të forta, siç janë ato që ndodhin në ambiente ku lagështia është më e ulët. Në rastin e kësaj të fundit, mungesa e lagështisë mund të shkaktojë shkarkime të shpeshta elektrike kur dikush po prek sipërfaqe të caktuara.

Ka disa materiale që na japin elektronet e tyre dhe të tjerë që na bëjnë të “dërgojmë shkëndija”

Siç e dini, metalet janë përçuesit kryesorë të energjisë elektrike – aq shumë, saqë ato përdoren për të krijuar objekte speciale, qëllimi i vetëm i të cilave është përçimi i energjisë elektrike. Sidoqoftë, ka edhe fibra, të tilla si poliestra, që kanë një nivel të ulët të përçueshmërisë dhe prapë mund të përfshihen në tranzitin e energjisë elektrike që udhëton nga një vend në tjetrin, kur papritmas japim ose marrim këto goditje të lehta elektrike. Poliestra, për shembull, gjendet në shumë objekte që ne përdorim në jetën tonë të përditshme, përfshirë mobiljet dhe veshjet.