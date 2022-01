Pse meshkujt e rinj tërhiqen nga gratë më të vjetra në moshë?

Studimet thonë se meshkujt e rinj i shohin më të vendosura, më të sinqerta e më mendjehapura gratë më të vjetra në moshë.

Gjithashtu, ata thonë se gratë e vjetra janë më mbështetëse dhe përballen me maturi me lidhjen.

Më poshtë po ua radhisim 15 arsye që burrat e rinj dashurohen me gra të moshuara:

1. Gratë e moshuara janë mirë të vendosura dhe të nxitura

2. Ata janë me përvojë të madhe

3. Gratë e moshuara janë të sinqerta dhe mendjehapur

4. Gratë e moshuara zakonisht i shmangen teknologjisë

5. Gratë e moshuara nuk kanë nevojë për përkëdhelje të vazhdueshme

6. Ata janë jashtëzakonisht të pavarur

7. Gratë e moshuara dinë t’i marrin gjërat ngadalë

8. Ata janë në kontakt me realitetin

9. Gratë e moshuara janë shumë mbështetëse

10. Ata mund të përballen me prishje të marrëdhënieve me maturi

11. Gratë e moshuara nuk kanë ankesa në lidhje me trupin e tyre

12. Gratë e moshuara janë me fat

13. Ata janë të përkushtuar dhe besnikë

14. Gratë e moshuara janë super të sigurta

15. Ata janë më pak të penguar seksualisht.