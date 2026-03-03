Pse Kurti s’po e propozon Osmanin për presidente, flet ish-deputeti i VV’së
Ish-deputeti i VV-së, Fatmir Humolli, tha se mungesa e propozitës së Vjosa Osmanit për president nga Vetëvendosje nuk lidhet me kompetencat e saj, por me llogaritje të brendshme partiake. Ai vlerësoi se vendimet po merren për interesa të partisë dhe jo për interes të vendit. “Vjosa Osmani është treguar e suksesshme në përfaqësimin në arenën…
Lajme
Ish-deputeti i VV-së, Fatmir Humolli, tha se mungesa e propozitës së Vjosa Osmanit për president nga Vetëvendosje nuk lidhet me kompetencat e saj, por me llogaritje të brendshme partiake.
Ai vlerësoi se vendimet po merren për interesa të partisë dhe jo për interes të vendit.
“Vjosa Osmani është treguar e suksesshme në përfaqësimin në arenën ndërkombëtare. Ky sukses nuk mund t’i atribuohet VV-së ose ish-partisë së Vjosës, edhe pse ka pasur ministrinë e Jashtme. Duket se Vjosa nuk ka përkrahje serioze as nga ish-partia e saj. Kalkulimet bëhen për interesa të partive, jo për interes të vendit”, tha Humolli për GazetaBlic.