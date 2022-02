“Pse kjo vajza e stafit ka dy zarfa në dorë”, Olti Curri kap ‘mat’ produksionin e BBV

Olti Curri ka befasuar të gjithë me postimin e tij të fundit.

Gazetari shqiptar ka hedhur dyshime të forta ndaj produksionit të BBV, shkruan lajmi.net.

Olti ka publikuar në Instagram një video, ku shihet një nga vajzat e stafit që i jep një zarf moderatores Arbana Osmani, ndërkohë që në dorën tjetër ka edhe një zarf.

Theksojmë që përmes këtyre zarfeve, Arbana njoftonte edhe emrat e personave që duhet të linin shtëpinë e famshme të Shqipërisë.

Mirëpo, Olti përmes këtij postimi hedh kështu dyshime mbi stafin dhe mënyrën sesi janë përzgjedhur të renditen 4 finalistët e formatit.

“Taksirat pyesni dikë nga produksioni se nuk ja kam haberin. Pse kjo vajzë e stafit ka 2 zarfe në dorë. Me siguri ka mbaruar punë me njërin i ka sjellë tjetrin”, shkruan me ironi Olti Curri./Lajmi.net/