Pse gjithnjë e më shumë njerëz po zgjedhin të ecin zbathur në publik? Ja përfitimet e kësaj

Këto janë përfitimet që do të keni nëse bëni të njëjtën gjë!

Të ecurit zbathur është e shëndetshme dhe absolutisht falas. “Bright Side” shpjegon pse heqja e këpucëve i bën mirë trupit dhe mendjes suaj, transmeton lajmi.net.

Mund të rregullojë posturën e këmbëve tuaja.

Ecja zbathur është një mënyrë efektive dhe e natyrshme për të parandaluar deformimin e formës natyrale të këmbës. Kjo ka edhe më shumë përfitime kur ecni pa këpucë në plazh, bar ose në një sipërfaqe të pabarabartë. Besohet se sipërfaqet e sheshta ose këpucët janë kontribuesit kryesorë në dobësinë e muskujve të këmbës. Sa më shumë të ecni zbathur, aq më të fortë bëhen muskujt e këmbës.

Organet tuaja mund të përfitojnë.

Sa më i trashë gjaku, aq më shumë ka të ngjarë të keni sëmundje kardiovaskulare. Sidoqoftë, nëse ecni zbathur nuk duhet të shqetësoheni për këtë. Sipas një studimi të kryer nga “Journal of Alternative and Complementary Medicine”, ecja zbathur ul nivelin e trashësisë së gjakut.

Për më tepër, ecja zbathur ndihmon në zhvillimin e trurit, veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijët. Përveç kësaj, kockat forcohen dhe mund të përmirësohet gjendja e veshkave dhe mëlçisë.

Mund t’ju ​​shpëtojë nga energjia e keqe brenda vetes.

Edhe një lidhje e thjeshtë me Tokën është e mjaftueshme për të ekuilibruar veten. Sekreti qëndron në ngarkesën elektrike natyrore të Tokës e cila stabilizon nivelet tuaja të brendshme. Elektronet nga Toka heqin energjinë elektrike “të ndyrë” nga trupat tanë dhe sjellin paqe në mendjet tona.

Mund të përmirësojë shikimin.

Ndërsa ecni zbathur në bar, ju ushtroni presion në pika të caktuara të cilat nga ana tjetër ndikojnë në mirëqenien tuaj. Kur bëni një hap, presioni është në gishtat e parë, të dytë dhe të tretë. Këto pika të sakta janë përgjegjëse për përmirësimin e shikimit tuaj. Mund të sigurojë edhe vitaminën D.

Kur ecni zbathur lëkura juaj është më e ekspozuar ndaj diellit. Është veçanërisht e dobishme të ecësh pa këpucë në bar herët në mëngjes ose pasdite vonë kur rrezet e diellit nuk janë aq të forta.

Mund të përmirësojë nivelin e vitaminës D.

Nëse vishni gjithmonë këpucë, muskujt stabilizues në këmbët tuaja humbin forcën e tyre. Si rezultat niveli i vitaminës D në trupin tuaj do të përkeqësohet. Presioni në pika të caktuara në shputat e këmbëve tuaja, si dhe temperatura, bëjnë mrekulli për sjelljen tuaj.

Mund të përmirësojë kujtesën.

Sipas një studimi të botuar nga “UNF”, vetëm 16 minuta vrapim zbathur përmirësuan kujtesën e njerëzve me 16%. Në përgjithësi 72 njerëz që ishin të moshës 18-44 morën pjesë në eksperiment. Doli që ata që vraponin me këpucë nuk patën ndonjë ndryshim në performancën e tyre të kujtesës. Arsyeja për këtë është sepse ecja zbathur ju detyron të bëni hapat me kujdes.

Mund të luftojë dhimbjet e kokës.

Ecja pa këpucë mund të lehtësojë dhimbjen e kokës. Besohet se migrena ndodh për shkak të kontaktit të zgjatur me rrezatimin. Për fat të mirë, ecja zbathur ul radikalet e lira dhe, si rezultat, pakëson simptomat e dhimbjes së kokës.

Mund të zvogëlojë dhimbjen e shpinës.

Shumë shpesh janë këpucët që na japin dhimbje. Një ekspert thotë që takat tuaja të preferuara në të vërtetë mund të detyrojnë legenin të anojë përpara, i cili më vonë përfundon duke shkaktuar dhimbje shpine. Kështu që kur ecni zbathur, jo vetëm forconi muskujt e këmbës por rregulloni edhe qëndrimin dhe ecjen. /Lajmi.net/