Pse gjithnjë e më shumë burra kanë filluar të pikturojnë thonjtë e tyre në ditët e sotme

Besohet se në të vërtetë filloi nga burrat, kur luftëtarët e Babilonisë së Lashtë pikturuan thonjtë e tyre para se të luftonin, transmeton lajmi.net.

Në botën moderne, manikyrin e thonjve tradicionalisht konsiderohet si pjes e femrave, por shumë të famshëm meshkuj si Marc Jacobs, Jared Leto, Adam Lambert, Johnny Depp, Seal, Wiz Khalifa, Snoop Dogg, dhe Harry Styles sfidojnë këtë pikëpamje dhe shijoni “manikyrën” e tyre.

Shumë djem të rregullt kanë filluar të ndjekin drejtimin e tyre dhe t’i trajtojnë thonjtë e tyre në mënyrë kreative.

Ata e bëjnë atë për të thyer stereotipet.

Një burrë mund të pikturojë thonjtë e tij nëse dëshiron të bëjë një deklaratë. Nëse pikëpamjet e një djali të asaj që është e përshtatshme për gjininë janë jokonvencionale dhe idetë e tij për bukurinë janë të ndryshme, ai ka një shans të ngre zërin.

Thonjtë e një njeriu mund të bëhen një mesazh i fuqishëm, duke u thënë njerëzve që ai mendon jashtë kufizimit.

E bëjnë atë për vetë-shprehje.





Nëse një njeri është krijues, ai gjithmonë kërkon mënyra të reja dhe të papritura për të shprehur personalitetin e tij. Tradicionalisht, aksesorët, stili i flokëve dhe rrobat i kanë shërbyer këtij qëllimi, por thonjtë e lëmuar mund të plotësojnë në mënyrë të përkryer pamjen e çdo njeriu dhe të thonë shumë për “ngjyrat e tij të vërteta”.

Ka mjaft stile manikyrësh që do të përputhen me çdo veshje dhe personalitet. Thonjtë e bukur do t’i japin një djalë një prekje sofistikimi dhe shkëlqimi dhe sigurisht që do ta bëjnë atë të dalë bukur.

Fëmijët e tyre pikturojnë thonjtë e tyre.





Ndonjëherë vajzat e vogla lodhen duke luajtur me kukulla dhe kanë nevojë për përvoja të tjera emocionuese. Nëse një burrë është një baba i dashur, në një moment ai ka mundësi të bëhet një model për eksperimentet e manikyrit të vajzës së tij.

Është një mënyrë unike dhe e adhurueshme për t’u lidhur me një fëmijë, si dhe një shans për të filluar sportimin e disa ngjyrave me shkëlqim të thonjve. Si babai ashtu edhe fëmija i tij do të jenë krenarë me njëri-tjetrin. /Lajmi.net/