Pse gjeneratat e reja po bëjnë më pak seks? Ekspertët shpjegojnë sa shpesh duhet të bëni seks

Sa seks po bëni? Mund të jetë një pyetje interesante nëse nuk jeni partner dhe nuk merreni me atë që do të thotë të kesh marrëdhënie seksuale në moshën e pandemisë, shkruan lajmi.net.

Por, pavarësisht se cili është statusi juaj i marrëdhënies, dhe pavarësisht nga COVID-19, cilësia e jetës tuaj seksuale është pjesë e shëndetit tuaj të përgjithshëm.

Kjo është arsyeja pse rezultatet e një studimi të botuar në qershor 2020 në revistën JAMA Network Open që analizoi tendencat në frekuencën e aktivitetit seksual tek të rriturit janë kaq të rëndësishme, thonë ekspertët e shëndetit. Rezultati: Të rinjtë dhe çiftet e martuara po bëjnë më pak seks.

Studimi i Frekuencës së Seksit gjen Numra Surprizues

Në studim, studiuesit anketuan gati 10.000 të rritur të moshës 18 deri në 44 vjeç mbi shpeshtësinë e takimeve të tyre seksuale dhe numrin e partnerëve seksualë. Studimi mori të dhëna nga gati dy dekada, nga viti 2000 në 2018. Rezultatet:

Nga viti 2000 deri në 2002, numri i meshkujve të moshës 18 deri në 24 vjeç që nuk raportuan asnjë aktivitet seksual brenda vitit të kaluar ishte 19 përqind – nga 2016 në 2018, që ishte rritur në 31 përqind.

Midis 2016 dhe 2018, gati një në pesë gra (19 përqind) raportuan se ishin seksualisht joaktive, shkruan lajmi.net.

Nga viti 2000 deri në vitin 2002, 71 përqind dhe 69 përqind e burrave dhe grave të martuar, respektivisht, raportuan se bënin seks çdo javë. Në 2016 deri në 2018, kjo u ul në 58 dhe 61 përqind të burrave dhe grave të martuar, respektivisht, duke bërë seks javor.

Arsyet kryesore pse të rinjtë nuk bëjnë seks

Pse rënia? Sipas autorëve të studimit, ka disa shpjegime pse më shumë njerëz po kalojnë pa seks. Njëra mund të jetë stili i jetesës i zënë me lëvizjen 24/7 që është bërë një simbol i statusit për disa dhe një domosdoshmëri për të tjerët (ka më pak kohë për të bërë seks); ose fakti që ne kemi kokën të varrosur në pajisjet e teknologjisë (një akt i quajtur fubbing), i cili mund t’ju ​​mbajë të fokusuar në një ekran – dhe jo një partner.

“Duket sikur në Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë, është bërë më e vështirë për një pjesë të popullsisë të vendoset në shoqëri, në tregun e punës dhe ndoshta edhe në tregun e takimeve,” thotë Peter Ueda, MD, PhD, a bashkautor i studimit dhe një studiues postdoktoral në Institutin Karolinska në Stokholm, shkruan lajmi.net.

Mbështetja në komunikimin përmes teknologjisë nuk i ndihmon të rinjtë të zhvillojnë aftësitë sociale dhe intimitetin dhe cenueshmërinë e nevojshme për të qenë në një marrëdhënie fizike, thotë Logan Levkoff, PhD, një edukator i seksualitetit në New York City.

“Këto janë aftësi të rëndësishme që njerëzit duhet t’i zhvillojnë pavarësisht se si e identifikoni apo orientimin tuaj seksual,” thotë ajo. “Unë shqetësohem që mungesa e praktikës me të vërtetë do të formësojë sesi dhe nëse njerëzit mund të përfshihen fizikisht me njëri -tjetrin,” shton ajo.

Sa shpesh duhet të bëni seks?

Hulumtimet e mëparshme kanë gjetur se ne jemi në një rënie të shkëlqyeshme. Një studim i botuar në Maj 2019 në BMJ mbi të rriturit britanikë zbuloi se të rriturit mbi 25 vjeç dhe ata të martuar ose bashkëjetonin po bënin seks më pak të shpeshtë midis 2001 dhe 2012.

Një studim në Arkivat e Marsit 2017 të Sjelljes Seksuale zbuloi se të rriturit amerikanë kishin marrëdhënie seksuale nëntë herë më pak në vit në fillim të viteve 2010 krahasuar me fundin e viteve 1990. Njerëzit e martuar gjithashtu bënin më pak seks.

Studiuesit vunë në dukje se kishte më shumë njerëz pa partner gjatë kësaj kohe (që tenton të përkthehet në më pak mundësi për të bërë seks) dhe njerëzit po bënin më pak seks me ata partnerë, shkruan lajmi.net.

Por vetëm sepse seksi është i mirë për ju, kjo nuk do të thotë se ka një sasi të caktuar seksi që duhet të bëni. Ajo që është më e rëndësishme është se frekuenca me të cilën e keni është e kënaqshme për ju dhe partnerin tuaj (nëse jeni në një lidhje), thotë Shoqëria Ndërkombëtare për Mjekimin Seksual.

Ideja se më shumë njerëz po qëndrojnë seksualisht joaktivë shkon kundër “kulturës së lidhjes” që na është thënë ekziston, veçanërisht në mesin e të rinjve. “Ndër studentët e mi të kolegjit, prej vitesh tani, shumë kanë përshkruar heqjen dorë nga kultura e lidhjes në favor të pritjes për të bërë seks me dikë që ata pëlqejnë dhe ndjehen të lidhur”, thotë Dr. Herbenick.

“Për individët dhe partnerët, do të na inkurajoja që të përqëndroheshim më pak në atë që bëjnë fqinjët tanë dhe më shumë në krijimin e llojeve të jetës seksuale që funksionojnë për ne,” thotë Herbenick. “Dekada kërkimesh kanë gjetur se sjelljet e stilit të jetesës – ushqimi i shëndetshëm, stërvitja, cilësia e gjumit – cilësia e marrëdhënies, intimiteti dhe lidhja janë ndikime të rëndësishme në krijimin e një jete seksuale të këndshme dhe kuptimplote”. /Lajmi.net/