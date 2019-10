Pse duhet të shpenzoni më pak kohë në rrjete sociale? Këto janë arsyet që do ju shokojnë

Edhe pse ju duket e pamundur të mos i konrtolloni të paktën njëherë në ditë, janë me mijëra arsye se pse duhet të shpenzoni më pak kohë në rrjete sociale.

Ne harrojm për vetën tuaj

A e keni gjetur vetën ndonjëherë duke folur për jetën e dikujt tjetër krej kjo fal fotove dhe statuseve që i keni parë në rrjete sociale. Është shumë lehtë të kapeni në jetën e dikujt tjetër, dhe të harroni për veten tuaj. Madje, shpesh herë këta persona që ju flisni dhe i shihni çdo ditë në jetën tuaj mund të bëhën pjesë e padashme nga jeta juaj duke e harruar tërësisht veten tuaj.

Në harrojmë për momentet

Disa prej nesh jetojnë për momentin. Ndërsa, të tjerët jetojnë për sa pëlqime do t’i marrin në postimin e fundit. Nëse shpenzoni kohë me shoqërinë tuaj do të thotë të bëni qejf në atë kohë dhe jo të mendoni se sa pëlqime dhe mesazhe keni marr në foton që e keni postuar.

Ne humbim kohë me shoqërinë e ngushtë

Rrjetet sociale duhet të na ofrojnë më shumë me njerëzit rreth nesh. Por, pse jemi më të izoluar dhe më të vetmuar se asnjëherë më parë. Nëse dëshirojmë të ia urojmë ditëlindjen një shokut apo shoqes atëherë pse nuk dalim me ta, por i shkruajmë në profiling e tyre.

Jeta jonë bëhet pronë e publikut

Përderisa rrjetet sociale janë një mënyrë e mirë për të i treguar fotot dhe kujtimet tona me familjen dhe shoqërinë, në të njëjtën kohë nënkupton se jeta jonë papritur bëhet pronë e të tjerve.

Edhe pse ne vendosim se kë të e kemi në listën tonë të shoqërisë, postimi i shpeshtë për jetën tonë nënkupton që jeta jonë është bërë pronë e publikut.

Mirëpo, është e rëndësishme që të krijojmë një balancë se çka të ndajmë me të tjerët dhe se çfarë të mbajmë private.