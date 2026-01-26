Pse duhet ta votojnë dikë që thotë nuk hy në koalicion as me PDK, as me VV? Avdullah Hoti: Kemi ra në 13% por jemi parti serioze
Avdulllah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka thënë se LDK është parti serioze, përkundër sa ka rënë në 13%. Ai ka thënë se LDK nuk është parti marxhinale që dikush ta votojë për të bëtë koalicion me ndonjë parti. Tutje tha se LDK duhet të votohet për vlerat, ekipin dhe programin, t7. “Njerëzit…
Ai ka thënë se LDK nuk është parti marxhinale që dikush ta votojë për të bëtë koalicion me ndonjë parti.
Tutje tha se LDK duhet të votohet për vlerat, ekipin dhe programin, t7.
“Njerëzit nuk duhet ta votojnë LDK-në sepse LDK-ja ka me hyrë koalicion me x partinë politike, është qasje që ne e promovojmë. Ne nuk jemi parti marxhunaliste që njerëzit na japin mbështetje sepse këta do të mbështesin në parti. Ne kërkojmë mbështetjen qytetarë për vlerat që prezantojmë, programin, ekipin”, ka thënë ai.