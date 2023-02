PSD shpërndan një foto: Pozhari i komentoi vetes në status, mendoi se këtë po e bënte me profil të rremë Aktivistët e PSD-së kanë shpërndarë një “screenshot” apo pamje nga ekrani, në të cilin në një situatë të sikletshme është përfshirë analisti politik i afërt me VV-në, Xhevdet Pozhari. Në fakt, siç pretendohet aty, Pozhari është “kapur mat” se ka një profil të rremë në Facebook, me të cilin komenton në statuset e tij në…