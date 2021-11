PSD organizon “referendum për bashkim me Shqipërinë”, fton Kurtin që të marrë pjesë

Anëtari i Partisë Socialdemokrate, Nol Nushi, i ka shkruar mesazh privat dhe e-mail zyrtar kryeministrit të Kurtit që ky i fundit të marrë pjesë në aktivitetin që kjo parti do ta organizojë, që ka të bëjë me “organizimin e referendumit ku do të votohet për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë”.