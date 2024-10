PSD nuk do të garoj në zgjedhjet e ardhshme, Molliqaj: Kemi vendosur ta refuzojmë rrugën e dobët të koalicioneve

Për këtë ka njoftuar kryetari i kësaj partie, Dardan Molliqaj i cili ka thënë se ky vendim ka ardhur pas disa diskutimeve të situatës politike në mbledhjen e rregullt të Këshillit Drejtues.

Molliqaj ka shkruar se PSD-ja nuk e ka mbështetjen e duhur prandaj edhe kanë vendosur ta refuzojnë rrugën e koalicionit, shkruan lajmi.net.