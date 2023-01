PSD nesër do të mbaj një aksion simbolik para qeverisë Partia Socialdemokrate nesër do ta mbajë një aksion simbolik pranë objektit të qeverisë. Nga kjo parti nuk është bërë e ditur arsyeja e këtij aksioni. Sipas njoftimit aksioni do të mbahet në ora 11:00. “Nesër, me datën 18 janar (e mërkurë), duke filluar nga ora 11:00, PSD do të mbajë një aksion simbolik pranë objektit…