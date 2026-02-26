PSD me aksion simbolik për PDK-në dhe LDK-në, Hamzën dhe Abdixhikun i shpallë ‘anëtar nderi të VV-së’

Lajme

26/02/2026 13:30

Partia Socialdemokrate (PSD) ka zhvilluar një aksion para zyrave të PDK-së.

Kryetari i këtij subjekti politik, Dardan Molliqaj, ka mbajtur një pankartë ku shkruan ‘Bedri Hamza anëtari nderi i LVV-së’.

Ata gjithashtu kanë zhvilluar aksionin tutje duke paraqitur edhe një pankartë tjetër ku shihet kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku e në të shkruan se ai është anëtar nderi i VV-së.

 

 

