​PSD me aksion simbolik para Qeverisë, përleshen me Policinë Partia Socialdemokrate (PSD) është përleshur fizikisht me Policinë e Kosovës gjatë një aksioni simbolik para Qeverisë së Kosovës, ku po shënonin në automjetet zyrtare “Veç 2-3 minuta”. Ky aksion erdhi pas publikimit të audio-incizimeve në media të shefes së Grupit Parlamentar të LVV-së, Mimoza Kusari-Lila, e cila dëgjohet duke diskutuar me ish-deputetin e Listës Serbe,…