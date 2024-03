PSD mban sot aksion në oborr të Kuvendit në kundërshtim të ligjit të ri të KPK-së Partia Socialdemokrate do të mbajë sot një aksion në oborrin e Kuvendit të Kosovës, para fillimit të seancës së sotme. Sipas njoftimit, ky aksion do të mbahet për ta kundërshtuar ligjin e ri të KPK-së. “Sot, nga ora 10:00, PSD do të mbajë aksion simbolik në kundërshtim të ligjit të ri të KPK-së. Aksioni do…