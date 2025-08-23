Provat serbe të pranuar nga Specialja, Bajraktari: Duhet të shpallen të papranueshme
Avokati Ardian Bajrakatari ka vlerësuar se Gjykata Speciale duhet t`i hedh poshtë “provat” e siguruara nga regjim gjenocidal i Millosheviqit.
Ai ka bërë me dije se këto “prova” duhet të rrëzohen në bazë të rregullit 138 të Rregullores së Procedurës dhe Provave e Dhomave të Specializuara, e cila i referohet pranueshmërisë së provave.
Në profilin e tij në “Facebook”, Bajraktari ka shpjeguar dispozitën mbi bazën e të cilës këto prova duhet të hidhen poshtë.
“Referuar paragrafit 2, të rregullës 138, e cila i referohet provave të papranueshme, parashihet se provat e siguruara nëpërmjet një shkeljeje të Ligjit, ose të Rregullores, apo normave të së drejtës ndërkombëtare janë të papranueshme, në qoftë se: shkelja hedh dyshim thelbësor mbi besueshmërinë e provës; ose pranimi i provës do të ishte shkelje, ose do të dëmtonte rëndë integritetin e procesit. Kjo dispozitë është tejet e rëndësishme dhe domethënëse, madje mbi bazën e kësaj, provat e pranuara nga shtetit serb duhet shpallen të papranueshme ngase nuk ka dilemë që plotësohen kushtet për një gjë të tillë”, ka shkruar ai, duke dhënë detaje tjera.
“Po ashtu, nuk ka dyshim se provat e siguruara nga një regjim i cili ka ushtruar veprime të dhunshme, përfshirë qëllim për zhdukje të popullit shqiptar nga Kosova, deri në shkallën sa është detyruar të intervenojë NATO-ja, pra, përveçse përmbushet me dyshime të forta dhe të bazuara elementi i parë që këto prova janë siguruar me shkelje ligji, qartazi janë edhe në kundërshtim me normat e së drejtës ndërkombëtare. E duke qenë si të tilla, pa asnjë dyshim këto shkelje hedhim dyshime të forta përveçse mbi besueshmërinë e tyre, po ashtu pranimi do të dëmtonte rëndë integritetin e procesit gjyqësor, integritet i cili edhe ashtu është i dëmtuar tej mase. Prandaj, është shumë e rëndësishme të ritheksohet fakti se në rrethanat të rastit konkret, përmbushen kushtet e përcaktuar me Rregullore, që këto “prova” të shpallen të papranueshme”, ka shkruar ai.