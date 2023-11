“Provat e Prokurorisë s’janë të fuqishme” – Avokati i Thaçit: Do të përpiqem ta nxjerrë shpejt Gregory Keohe, avokati kryesor i ish-presidentit Hashim Thaçi, thotë se do të përpiqet ta lirojë klientin e tij sapo Prokuroria të përfundojë pjesën e saj të paraqitjes së provave në gjykim. Keohe tha se provat e Prokurorisë janë të pafuqishme. “Mendoj se do të përpiqem ta nxjerrë Presidentin sapo Prokuoria ta përfundojë parqitjen e provave…