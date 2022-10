Protestuesi që lidhi veten në shtyllë të portës dënohet me gjashtë javë burg Louis McKechnie, protestuesi që e lidhi veten me shtyllën e portës gjatë një ndeshjeje me Everton sezonin e kaluar, është shpallur fajtor për shkelje të rëndë. 21-vjeçari do të vuajë 6 javë burg dhe është i ndaluar nga të gjitha ndeshjet e futbollit për 3 vite. Vetë McKechnie mohoi shkeljen e rëndë dhe daljen në…