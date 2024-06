Protestuesi i vë flakën gomave para Bashkisë, për pak sa nuk digjet edhe vetë

Edhe këtë të premte protestuesit para Bashkisë së Tiranës kanë djegur goma makinash dhe kanë hedhur molotov në drejtim të godinës.

Ata kërkojnë lagimin e kryetarit të Bashkisë, Erion Veliaj dhe arrestimin e tij, pasi e akuzojnë si të përfshirë në disa afera korruptive.

Gjatë ndezjes së gomave, personi që i lagu ato me benzinë, për pak sa nuk u dogj as vetë, pasi i mori flakë shishja me benzinë që kishte në dorë.

Në momentin që efektivët e policisë po shuanin zjarrin, një protestues i doli përpara. Në atë moment, Belind Këlliçi iu drejtua policit me fjalë fyese. “O plerë, mos godit qytetarët por shko kap Veliajn”, tha ai.