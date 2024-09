Protestojnë sot shqiptarët në Preshevë: Të marshojmë për identitetin e dinjitetin tonë Duke filluar nga ora 13:00, sot në Preshevës do të mbahet një protestë e organizuar nga shqiptarët qe jetojnë atje. Protesta titullohet “Marsho për identitet dhe dinjitet”. Marshi protestues do të nis nga stadiumi i qytetit dhe do të vazhdojë tek qendra e qytetit, transmeton lajmi.net. Protesta është thirrur të mbahet për shkak të diskriminimit,…