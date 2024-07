Protestojnë sërish banorët e Shipitullës, kërkojnë takim me Bordin e KEK-ut

Edhe sot banorë të shumtë të Shipitullës kanë protestuar para zyrave të KEK-ut në Prishtinë me kërkesë për ndryshim të shpronësimeve në këtë fshat.

Sipas këtyre banorëve, në fshatin Shipitullë, shtëpitë e tyre janë dëmtuar dhe se mungon infrastruktura.

Ankesa këta ët fudnit kanë edhe për zhurma të mëdha.

Shemsi Mjeku, nga fshati Shipitullë tha se kërkesa e vetme e tyre është të pranojnë një takim me zyrtarët e KEK-ut.“Jena mbet në mëshirën e Zotit po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë me na u shpronësu komplet fshati, tjera kërkesa nuk kemi vetëm me na u shpronësu fshati. Nuk ka jetesë aty mundeni me ardhë dhe me u bind, shtëpitë kanë nis me u dëmtu me u ça”, ka thënë ai.

Banorët e këtij fshati kanë deklaruar se nuk do të largohen nga hapësira para zyrave të KEK-ut, në rast se nuk deklarohet dikush nga bordi.

Protesta e këtyre të fundit është duke vazhduar prej disa muajsh./Lajmi.net/