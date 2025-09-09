Protestojnë punëtorët teknikë të sektorit privat, kërkojnë rritje pagash

09/09/2025 10:39

Punëtorët e teknikë të sektorit privatë në Prishtinë po protestojnë me kërkesë për rritje të pagave.

Protesta e organizuar nga Federata Sindikale e Punëtorëve Teknikë të Sektorit Privat të Kosovës po mbahet para administratës qendrore në Qendrën Klinike, Universitare të Kosovës (QKUK).

Kryetari i Federatës, Jusuf Azemi, ka thënë se protesta janë duke u mbajtur në mbi 20 komuna në të gjithë Kosovën dhe se kërkojnë që paga e tyre të jenë e lartë sa paga e punëtorëve teknikë që paguhen nga sektori publik

