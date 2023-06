Protestë sot në Graçanicë – policia njofton për bllokimin e rrugës

Sot nga ora 11:30 do t ketë protestë në Graçanicë.

Për pasojë, do të ketë bllokim të rrugës, shkruan lajmi.net.

Policia ka informuar se nga kjo orë do ta ridrejtojë trafikun për automjetet që shkojnë nga Prishtina në Gjilan dhe anasjelltas.

Komunikata e plotë:

Njoftim për bllokim të rrugës

Policia e Kosovës, me qëllim të mbarvajtjes së protestës së paralajmëruar, që do të mbahet sot në Graqanicë, duke filluar nga ora 11:30 e deri në përfundim të protestës, do të ridrejtoj trafikun për automjetet që qarkullojnë nga Prishtina në Gjilan dhe anasjelltas, pasi që rruga kryesore në Graqanicë nuk do të jetë e qarkullueshme për trafik deri në përfundim të protestës.

Andaj për të përballuar sa më lehtë rrethanat që do të paraqiten në qarkullimin rrugor, kërkojmë ndihmën dhe mirëkuptimin e të gjithë pjesmarrësve në trafik që përgjatë kohës sa do të zgjatë protesta të shfrytëzojnë rrugët alternativ. /Lajmi.net/