Protestë në Shkup për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë
Në sheshin e Shkupit, sot mbahet protesta e organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Ata kanë njoftuar se protesta në Shkup do të jetë paqësore.
Qëllimi i protestës, sipas organizatorëve, është shprehja e pakënaqësive të akumuluara lidhur me trajtimin që u është bërë ish-krerëve të UÇK-së, veteranëve dhe procesit të përgjithshëm të drejtësisë që, sipas tyre, shpesh është zhvilluar me padrejtësi, paqartësi dhe pa respekt të plotë për kontributin e tyre në lirinë e vendit.
Kjo protestë vjen pas disa tubimeve të zhvilluara më herët në Prishtinë, Tiranë dhe qytete të tjera, të cilat kanë synuar të ngrenë zërin kundër, sipas veteranëve, një procesi të padrejtë dhe politikisht të motivuar.