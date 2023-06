Protestat opozitare në Beograd, Blerim Vela: Fjalët e Vuçiqit s’kanë më peshë

Në Beograd tashmë është mbajtur edhe protesta e gjashtë me radhë, në shenjë revolte ndaj ngjarjeve të gati dy muajve më parë, ku pati raste të vrasjes në një shkollë e në një fshat poashtu, përcjell lajmi.net.

Vela, përmes një cicërime në rrjetin social “Twitter” shtoi se tashmë fjalët e Vuçiqit nuk kanë peshë.

“Kjo tregon qartë se fjalët e Vuçiqit dhe makineria e tij propagandistike nuk kanë më peshë”, ka shkruar fillimisht Vela në Twitter.

Më poshtë edhe cicërima e plotë, ndërsa kujtojmë faktin se në protestën e fundit në Beograd, thuhet të ketë pasur mbi 50 mijë njerëz.

Despite Vučić’s regime’s paranoid claims that Kosovo is instigating protests, the people of Serbia have seen through this propaganda and turned out in huge numbers yesterday!

This clearly shows that Vučić’s words and his propaganda machinery hold no weight anymore.

1/2 https://t.co/Eqhb5ek02v

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) June 10, 2023