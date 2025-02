​Protestat në Serbi, studentët marshojnë drejt Kragujevcit

Kolonat e studentëve, të cilët prej ditësh ecin nga tri drejtime në Serbi, po i afrohen Kragujevcit, ku të shtunën do të mbahet protesta e madhe “Takohemi në Sretenje”.

Sipas planit, studentët pritet të mbërrijnë në Kragujevc sonte rreth orës 19:30, ku qytetarët po përgatisin një pritje madhështore në Sheshin e Lirisë.

Pas disa ditësh ecjeje dhe qindra kilometrash të përshkuar, studentët kanë pësuar flluska dhe dhimbje të shumta në këmbë, por thonë se nuk do të heqin dorë nga synimi për t’iu bashkuar kolegëve të tyre në Kragujevc, të cilët po përgatisin një protestë dhe aktivitete gjithëditore më 15 shkurt.

Sot në mëngjes studentët kanë vazhduar rrugën për në Kragujevc nga tri drejtime – Jagodina, Kniqa dhe fshati Çumiq, ndërsa disa të tjerë që janë nisur me biçikleta drejt Kragujevcit po vazhdojnë rrugën nga Smedereva ku kanë kaluar natën. Maturantët e Smederevës ua dorëzuan çelësin e qytetit.

Gjithashtu, të premten në mëngjes, një grup qytetarësh u mblodhën para tempullit të Shën Savës në Beograd për të drejtuar një lloj maratonë stafete në Kragujevc me qëllim që t’ua kthejnë stafetën kolegëve të tyre nga ai qytet, të cilën ua kishin dorëzuar më parë.

Një grup studentësh që u larguan nga Nishi e kaluan natën në Jagodinë në Fakultetin Pedagogjik dhe kanë ende rreth 40 kilometra për të udhëtuar deri në Kragujevc.

Ky do të jetë turneu i tyre më i vështirë, duke pasur parasysh ngjitjet e mëdha që kanë përpara. Në atë grup janë rreth 160 studentë dhe nuk përjashtohet mundësia që të jenë me vonesë në krahasim me planin e dakorduar të mbërritjes në Kragujevc.

Në të njëjtën kohë, një grup studentësh të cilët u nisën nga Novi Pazari, Rashka, Uzhica, Çaçaku, Kraljeva dhe Gornji Milanovac, kaluan natën në Kniq dhe vazhduan udhëtimin e tyre drejt Kragujevcit këtë mëngjes.

Në të njëjtën kohë, qytetarët po përgatisin ushqim dhe pije për ta, në mënyrë që nxënësit të durojnë dhe ta bëjnë sa më të lehtë udhëtimin për në Kragujevc.

Po ashtu, sot në Nish po mbahet një protestë para Gjykatës Themelore. Ashtu si ditët e mëparshme, të premten, shumë qytete në Serbi mbajtën një heshtje 15-minutëshe në nderim të 15 personave që humbën jetën kur një tendë u shemb në stacionin hekurudhor të Novi Sadit.