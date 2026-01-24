Protesta në Tiranë: Arrestohen 20 qytetarë

Pas protestës së Partisë Demokratike, kanë nisur dhe shoqërimet e para në Polici. Aktualisht, 20 persona janë shoqëruar nga Policia pas hedhjes së molotovëve dhe fishekzjarrëve drejt kryeministrisë, raporton abcnews. Nga hedhja e molotovit u lënduan dy protestues dhe disa efektivë policie.

24/01/2026 21:21

