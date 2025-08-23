Protesta në të gjithë Izraelin, kërkohet lirimi i pengjeve dhe përfundimi i luftës

Protesta do të zhvillohen në të gjithë Izraelin duke kërkuar lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës Organizatorët thanë se sonte presim një natë tjetër protestash në të gjithë Izraelin, duke kërkuar lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza. “Izraeli qëndron i vendosur – së bashku me pengjet, së bashku me ushtarët, së…

Bota

23/08/2025 20:19

Protesta do të zhvillohen në të gjithë Izraelin duke kërkuar lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës

Organizatorët thanë se sonte presim një natë tjetër protestash në të gjithë Izraelin, duke kërkuar lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza.

“Izraeli qëndron i vendosur – së bashku me pengjet, së bashku me ushtarët, së bashku me të evakuuarit”, tha në një deklaratë Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura.

“Populli i Izraelit zgjedh jetën, zgjedh restaurimin.

“Tani është koha për të kthyer të 50 pengjet dhe për t’i dhënë fund luftës. Kjo do të jetë e vetmja fitore e vërtetë e Izraelit”

Demonstratat vijnë përpara një “dite kombëtare të luftës”, të cilën forumi thotë se do të zhvillohet të marten, shkruan Skynews.

Lajme të fundit

PZAP refuzon ankesën për certifikimin e kandidatit të...

Arifi: VV-ja s’po do t’i krijojë institucionet –...

Rasti “Kamenica”, ku i nisi Vetëvendosje, shkeljet kushtetuese?

Kompania nga Beogradi fitoi tender nga KEK-u që...