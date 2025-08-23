Protesta në të gjithë Izraelin, kërkohet lirimi i pengjeve dhe përfundimi i luftës
Organizatorët thanë se sonte presim një natë tjetër protestash në të gjithë Izraelin, duke kërkuar lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza.
“Izraeli qëndron i vendosur – së bashku me pengjet, së bashku me ushtarët, së bashku me të evakuuarit”, tha në një deklaratë Forumi i Pengjeve dhe Familjeve të Zhdukura.
“Populli i Izraelit zgjedh jetën, zgjedh restaurimin.
“Tani është koha për të kthyer të 50 pengjet dhe për t’i dhënë fund luftës. Kjo do të jetë e vetmja fitore e vërtetë e Izraelit”
Demonstratat vijnë përpara një “dite kombëtare të luftës”, të cilën forumi thotë se do të zhvillohet të marten, shkruan Skynews.