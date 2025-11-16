Protesta në përkrahje të UÇK-së, Ahmeti: Sot me mendje e zemër në Strasburg

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka deklaruar se sot me mendje dhe zemër do të jetë në protestën e organizuar nga OVL UÇK në Strasburg. Ahmeti tha se aty filloi padrejtësia e madhe ndaj UÇK-së dhe popullit shqiptar. “Kjo gjykatë nuk po gjykon mbi atë për të cilën u themelua, por po…

Lajme

16/11/2025 10:34

Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka deklaruar se sot me mendje dhe zemër do të jetë në protestën e organizuar nga OVL UÇK në Strasburg.

Ahmeti tha se aty filloi padrejtësia e madhe ndaj UÇK-së dhe popullit shqiptar.

“Kjo gjykatë nuk po gjykon mbi atë për të cilën u themelua, por po gjykon mbi shpifjet e Serbisë të sajuara nga Rusia. Hashimi, Kadriu, Rexhepi, Jakupi dhe të tjerët janë aleatë të 🇺🇸dhe 🇪🇺 dhe vendin e kanë në Kosovë 🇽🇰”, ka shkruar Ahmeti.

Ai theksoi pafajësia e tyre u konfirmua nga miqtë tanë amerikan e evropian në Hagë, prandaj kërkoi lirimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Padrejtësia duhet të merr fund menjëherë, i gjithë populli shqiptar është në këmbë për drejtësi për shenjtërinë e luftës sonë çlirimtare”.

Protesta mbahet sot nga ora 13:00 para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.

Artikuj të ngjashëm

November 16, 2025

Sveçla: Serbia vazhdon të planifikojë sulme terroriste në Kosovë, Policia dhe...

November 16, 2025

Në duart e kujt përfundojnë mbetjet spitalore të Kosovës?

Lajme të fundit

Sveçla: Serbia vazhdon të planifikojë sulme terroriste në...

Në duart e kujt përfundojnë mbetjet spitalore të Kosovës?

Dronët shqiptar do ruajnë Samitin e NATO-s

Pas 10 vitesh mungesë, Mirsa Kërqeli po rikthehet...