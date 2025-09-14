Protesta në Hagë, Krasniqi: Kosova nuk i harron bijtë e saj
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi nuk ishte pjesë e protestës së sotme në Hagë, por tha se me sy e zemër ishte atje. Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai thotë se sot me mijëra qytetarë e bashkatdhetarë, nga çdo cep i atdheut dhe i botës, u ngritën si një trup i vetëm për të protestuar…
Lajme
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi nuk ishte pjesë e protestës së sotme në Hagë, por tha se me sy e zemër ishte atje.
Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai thotë se sot me mijëra qytetarë e bashkatdhetarë, nga çdo cep i atdheut dhe i botës, u ngritën si një trup i vetëm për të protestuar për drejtësi.
“Me sy e me zemër sot në Hagë, ku me mijëra qytetarë e bashkatdhetarë, nga çdo cep i atdheut dhe i botës, u ngritën si një trup i vetëm për të protestuar për drejtësi. Për të mbrojtur çlirimtarët tanë dhe luftën tonë të shenjtë për liri. Kosova nuk i harron bijtë e saj”, ka shkruar i pari i PDK-së.