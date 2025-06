​Protesta në Beograd, Aleksandar Ivanoviq: Njerëzit janë të vendosur ta luftojnë regjimin mafioz deri në fund

Rreth dhjetë mijë njerëz janë mbledhur para Zyrës së Prokurorit të Lartë Publik në Beograd për të protestuar kundër arrestimit të studentëve.

Para se të fillonte protesta, rruga “Savka” u bllokua. Turma brohoriti “dorëheqje”, “arrestoni Vuçiq”, “lironi të gjithë”, “ejani” dhe fishkëllyen. Trafiku u bllokua gjithashtu. Agjencia e lajmeve BETA raporton se numri i njerëzve të mbledhur vazhdon të rritet dhe se, sipas disa vlerësimeve, tashmë ka më shumë se 10 mijë.

Kryetari i Partisë Demokratike (DS) Srgjan Milivojeviq, tha se nuk do të lejojnë që Serbia të bëhet Bjellorusi dhe se Aleksandar Vuçiq ka hyrë në luftë kundër popullit të tij, të cilit i dha ultimatumin e mëposhtëm në Vidovdan: Ose do të jem në pushtet me çdo kusht, pa mbështetjen e qytetarëve ose nuk do të ketë Serbi.

“Vullneti dhe dëshira e një njeriu për të sunduar pa asnjë kontroll ose kufizim nuk mund të jetë më e fortë se dëshira e miliona qytetarëve serbë për të jetuar në liri. Assadi serb ndoshta do të donte të arratisej, por do t’i duhet të vuajë dënimin. U bëj thirrje të gjithë politikanëve të mbështesin kërkesat e studentëve për zgjedhje. Vuçiq duhet të largohet”, shtoi ai.

“Kërkoj që të gjithë të arrestuarit të lirohen menjëherë sepse krimet për të cilat dyshohet se akuzohen janë shpikur në mendjen e një njeriu që është i shkëputur nga realiteti. Lironi të gjithë njerëzit e pafajshëm në mënyrë që të ketë vend në burgje për ata që e sollën Serbinë në këtë situatë, të udhëhequr nga frikacaku më i madh në historinë e Serbisë”, përfundoi Milivojeviq.

Nënkryetari i Lëvizjes Popullore Serbe, Aleksandar Ivanoviq, tha se regjimi i Vuçiq tha se do të shtypte rebelimin e qytetarëve në mars, por dje 150 mijë njerëz e mohuan këtë, raporton KP.

“Në përgjigje të kolonave të pafundme të qytetarëve rebelë në rrugët e Beogradit, Vuçiq lëshoi një urdhër për arrestimin e studentëve. Kjo protestë e qytetarëve vetëm sa konfirmon se njerëzit janë të vendosur të shkojnë deri në fund në luftën kundër regjimit mafioz dhe të mos pranojnë të jetojnë në kushtet e frikës dhe terrorit që Vuçiq po përpiqet të imponojë”, tha Ivanoviq.

Protesta përpara Zyrës së Prokurorit të Lartë Publik në Beograd u thirr gjatë ditës nga studentët në bllokadë. Siç shpjegoi një studente nga Nishi, si qytetarët ashtu edhe studentët nga të gjitha universitetet në Serbi që ishin në takim për të organizuar protestën e Vidovdanit po arrestohen.

Ajo deklaroi se kolegu i saj Dimitrije Dimiq u ndalua gjithashtu, dhe se një protestë po organizohet edhe në Nish sot. Të gjithë të ndaluarit, sipas studentëve, dyshohen për terrorizëm dhe se ata janë dërguar në drejtim të panjohur, raporton N1.