Protesta kundër Vuçiq, RENEA me policë e snajperistë rrethon Kryeministrinë

Janë më shumë se 2 mijë forca policie të angazhuara për protestën.

Për mbarëvajtjen e protestës janë angazhuar edhe forcat speciale RENEA.

Snajperistë të RENEA-s u panë duke zbarkuar nga furgonët e policisë.

Ndërkohë shtyllat e ndriçimit përgjatë bulevardit, shumë prej tyre të dekoruara me flamujt shqiptarë, serbë dhe maqedonas në kuadër të takimit për Ballkanin e Hapur që do të mbahet sot në Elbasan dhe nesër në Tiranë, janë lyer me graco për ti paraprirë ngjitjes së protestuesve në to.

Protestuesit do të marshojnë nga selia blu drejt kryeministrisë.

Ndërkohë ka nisur grumbullimi i tyre në oborrin e PD-së