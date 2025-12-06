Protesta kundër Hagës – Shkupi jep lejen për tubimin pro-UÇK-së
Veç kryeministrit maqedonas, Hristijan Mickoski edhe VLENI shqiptar doli kundër protestës që do të mbahet më 13 dhjetor në Shkup, në mbështetje të çlirimtarëve.
Megjithatë, Shkupi ka dhënë lejen për këtë tubim.
Por, këto kundërshtime po thuhet se nuk do të ndikojnë fare te qytetarët, tek të cilët është parë disponim për t’u bërë pjesë e masës.