​Protesta kundër EuroPride në Serbi: Qytetarët mbanin fotografi të liderit çetnik dhe Putin

Mijëra vetë protestuan sot në Beograd kundër EuroPride 2022, pavarësisht deklaratës së presidentit serb Aleksandar Vuçiq se ngjarja do të “anulohej ose shtyhej”.

Në Beograd, parada e EuroPride ishte dashur të mbahej më 17 shtator, por Vuçiq tha të shtunën se parada do të “anulohet ose shtyhet”.

Protesta kundër EuroPride, e mbajtur gjatë një procesioni festash kishtare, u drejtua nga priftërinjtë e Kishës Ortodokse Serbe.

Protestuesit valëvitën flamujt rusë në mbështetje të Moskës, aleatit tradicional të Serbisë, ndërsa qeveria në Beograd përpiqet të vendosë një ekuilibër midis anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbajtjes së marrëdhënieve me Rusinë dhe Kinën.

Protestuesit mbanin me vete foto të liderit çetnik Drazha Mihailoviq dhe presidentit rus Vladimir Putin.

Vuçiq tha të shtunën se java e krenarisë EuroPride 2022 do të anulohej ose do të mbahej më vonë për arsye sigurie. Përveç kërcënimeve nga ata që ai i quajti huliganë të djathtë, ai përmendi edhe probleme si mosmarrëveshja me Kosovën dhe kriza energjetike.

Përfaqësuesja e OKB-së në Serbi kritikoi ndalimin e Beogradit për EuroPride.

“Kjo është kundër detyrimeve ndërkombëtare të Serbisë për të drejtat e njeriut,” tha Francoise Jacob, koordinatore e OKB-së në Serbi.