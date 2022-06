Protesta e veteranëve, reagon zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Nga zyra e BE-së, kanë deklaruar se e drejta e tubimit paqësor garantohet me ligj dhe se duke njohur të drejtën për protestë kanë bërë thirrje që protestuesit të përmbahen nga aktet e dhunës dhe të bashkëpunojnë me Policinë e Kosovës për ruajtjen e rendit.

Ndryshe veteranët e luftës prej disa orësh po vazhdojnë të protestojnë në kundërshtim të projektligjit për pagën minimale, në të cilën nuk janë përfshirë këta të fundit./Lajmi.net/

The right to peaceful gathering is guaranteed by international & Kosovo law. While recognizing the right to protest, we call on all protesters in 🇽🇰 today to refrain from any form of violence & cooperate with the Police to maintain public order while having their voices heard.

