Protesta e thirrur nga PSD-ja, “blindohet” hoteli ku kryetarja e Speciales do të zhvillojë takim Hoteli ku pritet të mbajë Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK), Ekaterina Trendafilova takim me përfaqësues të shoqërisë civile, është mbushur me zyrtarë policorë. E gjithë kjo, për shkak të paralajmërimit për protestë nga Partia Socialdemokrate. Edhe veteranët i janë bashkuar protestës së PSD kundër vizitës së kryetares së Gjykatës Speciale. Në protestë…