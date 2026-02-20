Protesta e PD-së, i riu humb ndjenjat nga gazi lotsjellës

Tensionet gjatë protestës së Partisë Demokratike kanë shkaktuar incidente, ku një i ri ka humbur ndjenjat si pasojë e gazit lotsjellës. Sipas informacioneve paraprake, ai nuk ishte i pajisur me maskë mbrojtëse. Protestuesit i dhanë ndihmën e parë në vendngjarje, ndërsa më pas u transportua për trajtim mjekësor. Ndërkohë, protestuesit së bashku me drejtuesit e…

Lajme

20/02/2026 21:46

Tensionet gjatë protestës së Partisë Demokratike kanë shkaktuar incidente, ku një i ri ka humbur ndjenjat si pasojë e gazit lotsjellës.

Sipas informacioneve paraprake, ai nuk ishte i pajisur me maskë mbrojtëse.

Protestuesit i dhanë ndihmën e parë në vendngjarje, ndërsa më pas u transportua për trajtim mjekësor.

Ndërkohë, protestuesit së bashku me drejtuesit e PD-së janë zhvendosur drejt selisë së partisë, ku kanë paralajmëruar vijimin e qëndresës.

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Reuters raporton për protestën e PD’së në Shqipëri: Akuzat për korrupsion...

February 20, 2026

PD-ja: Mbi 40 persona të shoqëruar nga policia pas protestës

February 20, 2026

Tre skiatorë të tjerë vdesin nga orteqet në Austri

February 20, 2026

Edi Rama reagon pas protestës së PD-së në Tiranë: Kur mortja...

February 20, 2026

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të Tregtisë, paralajmëron hetime...

February 20, 2026

NASA synon të nisë një ekuipazh rreth Hënës

Lajme të fundit

Reuters raporton për protestën e PD’së në Shqipëri:...

PD-ja: Mbi 40 persona të shoqëruar nga policia pas protestës

Tre skiatorë të tjerë vdesin nga orteqet në Austri

“Po ka ndodhur një incident, por unë jam...