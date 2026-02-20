Protesta e PD-së, i riu humb ndjenjat nga gazi lotsjellës
Tensionet gjatë protestës së Partisë Demokratike kanë shkaktuar incidente, ku një i ri ka humbur ndjenjat si pasojë e gazit lotsjellës.
Sipas informacioneve paraprake, ai nuk ishte i pajisur me maskë mbrojtëse.
Protestuesit i dhanë ndihmën e parë në vendngjarje, ndërsa më pas u transportua për trajtim mjekësor.
Ndërkohë, protestuesit së bashku me drejtuesit e PD-së janë zhvendosur drejt selisë së partisë, ku kanë paralajmëruar vijimin e qëndresës.