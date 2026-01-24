Protesta e opozitës në Shqipëri, ambasada e SHBA-së del me thirrje për qytetarët amerikanë: Shmangni demonstratën
Ambasada Amerikane në Tiranë ka njoftuar qytetarët për protestën e sotme të opozitës në Shqipëri.
Në njoftimin e publikuara në faqen zyrtare të ambasadës këshillohen qytetarët amerikanë që të shmangin demonstratën, të mbajnë një profil të ulët, të kenë një plan emergjence dhe kufizojnë shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik.
Sipas ambasadës amerikane, protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt.
Postimi i plotë:
“Një demonstratë është planifikuar të zhvillohet të shtunën, më 24 janar 2025, në orën 17:00. Protestuesit planifikojnë të mblidhen te ndërtesa e Kryeministrisë, e vendosur në Bulevardin Dëshmorët e Kombit midis Sheshit Nënë Tereza dhe Sheshit Skënderbej. Pritet prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh dhe ndërprerje të trafikut. Policia e Shtetit Shqiptar ka njoftuar se protestuesit mund të bllokojnë kryqëzimet në pjesë të ndryshme të qytetit të Tiranës. Personelit të Ambasadës Amerikane është këshilluar të shmangë demonstratën. Monitoroni median lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionet më të fundit.
Ndërkohë që protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Udhëzimi ynë i përhershëm është të shmangni zonat e protestave. Nëse jeni në qytet, ju lutemi qëndroni vigjilentë dhe i jepni përparësi sigurisë suaj personale. Forconi qëndrimin tuaj të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:
Veprimet që duhen ndërmarrë:
Qytetarëve amerikanë u këshillohet të shmangin këtë ngjarje
Ji i vetëdijshëm për mjedisin përreth
Kufizoni shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik
Monitoroni mediat lokale
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje
Mbani një profil të ulët
